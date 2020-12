Verona, Tameze: «Il gol per mia mamma. Ancora falso nove? Non lo so…»

Adrien Tameze ha deciso la sfida dell’Olimpico contro la Lazio: il centrocampista ha messo a segno il suo primo gol in Serie A. Le sue parole

Adrien Tameze, centrocampista del Verona, ha parlato dopo il gol segnato contro la Lazio all’Olimpico di Roma.

FALSO NUEVE ED EMOZIONI – «Ho provato a giocare un po’ più alto rispetto ai due centrocampisti per dare fastidio ai difensori della Lazio ed è andata bene. Ancora falso nove? Non lo so, ho giocato dappertutto, ma lo faccio dove serve al mister. La mia posizione preferità? In mezzo al campo».

IL GOL – «Sono molto contento. Decico il gol a mia mamma».