Tamponi Lazio, Taccone: «Dei tre rimasti a Roma, solo uno è positivo»

Massimo Taccone, presidente del centro diagnostico dove la Lazio ha processato i suoi tamponi, aggiunge altri particolari alla vicenda

Massimo Taccone, presidente del centro diagnostico Futura di Avellino, ha parlato all’ANSA dei tamponi della Lazio.

«Tutti i calciatori della Lazio scesi in campo domenica a Torino sono risultati negativi ai tamponi effettuati nei due giorni precedenti, il 30 e 31 ottobre. Nei successivi test effettuati lunedì 2 novembre un solo calciatore ha riportato una bassa carica virale relativa al gene N, che è un gene non specifico del Covid ma appartenente alla famiglia più generica dei Coronavirus. Mentre gli altri due dei tre che non sono partiti per San Pietroburgo, e che per i laboratori Uefa sono positivi, ai nostri esami sono del tutto negativi al Covid».