Lazio, accordo totale Kamada-Crystal Palace: firma in settimana

Daichi Kamada saluta l’Italia e si trasferisce in Premier League dove vestirà la maglia rossoblu del Crystal Palace

Sembrava poter essere un elemento cardine per la Lazio 2024/2025 di Igor Tudor, ma non tutto è andato secondo i piani. Per questo Daichi Kamada la prossima stagione giocherà con il Crystal Palace.

La società capitolina non ha subito il “ricatto”, come lo ha definito Lotito, sul rinnovo del giapponese e ha optato insieme a Fabiani per lasciar perdere l’affare. Come riporta Fabrizio Romano, l’ex Farncoforte ritroverà Olivier Glasner al Palace con cui firmerà dopo aver sostenuto le visite mediche in settimana.