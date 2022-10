Tarantino: «Nel posto sbagliato ma facendo la cosa giusta»

Massimo Tarantino ha parlato dopo aver fermato il folle che ad Assago ha assalito diverse persone, tra cui Pablo Marì, e uccidendone una

«Ero in cassa con mia figlia e mia moglie. A un certo punto ho iniziato a sentire urla di dolore e vedere un uomo con un coltello in mano venire verso di noi e la prima reazione è stata quella di mettermi a proteggere la mia famiglia. Ha colpito un dipendente e poi è caduto, lì ho avuto la lucidità di tirare un calcio alla mano dell’aggressore e togliergli l’arma dalla mano. Pablo Marì? Ho visto la moglie e il figlio alle casse quando era tutto finito ed erano arrivati i soccorritori. Ho sentito Galliani che mi ha aggiornato sulle condizioni di Pablo e mi ha mandato un abbraccio sincero a me e alla mia famiglia».