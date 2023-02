Tebas: «Caso Barcellona? Sta facendo molti danni al calcio spagnolo»

Javier Tebas, presidente de La Liga, ha parlato in conferenza stampa del recente caso Barcellona, che sta facendo danno al calcio spagnolo

CASO BARCELLONA – «Non so se ha influito sui risultati, ma da presidente della Liga non mi piace, non è giusto e va chiarita la situazione. È tutto molto sorprendente, ma molto grave, sta facendo molti danni al calcio spagnolo. Non ho visto partite strane, ma per mia esperienza non si è visto nulla di strano nelle partite truccate. Non è facile vederlo direttamente. In Calciopoli non c’erano arbitri che prendevano decisioni durante le partite, ma venivano influenzate le nomine degli arbitri. Noi abbiamo chiesto ai designatori se il signor Negreira li ha influenzati a nominare un arbitro e loro ci hanno detto di no, che non hanno mai sentito quella pressione. Ho anche scritto un libro sul mondo delle truccate nello sport, ho visto di tutto, da persone che ricevevano soldi dai due club dicendo che avrebbero provato a comprare l’arbitro. Non mi sorprenderebbe, ma questo va chiarito perché siamo tutti più grandi e anche tanti anni con quella convinzione sarebbero sorprendenti».