Telles si allontana dalla Serie A: accordo vicino con il PSG

Alex Telles, terzino sinistro del Porto, potrebbe lasciare il suo club. Niente Juve: intesa vicina con il PSG

L’ex Inter Alex Telles, nel recente passato, è stato accostato anche alla Juventus. Il giocatore del Porto, autore di buone stagioni in Portogallo, potrebbe cambiare aria ma il suo ritorno in Italia si complica.

Secondo Le10Sport, il laterale ex Inter sarebbe finito nel mirino del PSG. Telles ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Porto e il Paris Saint-Germain sarebbe vicino alla chiusura dell’accordo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.