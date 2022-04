Tete, dalla guerra al ritorno al gol al debutto con il Lione

Il giocatore brasiliano ex Shakhtar Donetsk ritorna in campo in Francia e fa il suo esordio al Lione con un gol

Una bella storia a lieto fine per Tete: il giocatore brasiliano dello Shakhtar Donetsk è tornato in campo in Ligue 1 con la maglia del Lione: entrato al 77′ ci ha messo appena 134 secondi a trovare il gol.

Il giocatore, che si è trovato suo malgrado nel mezzo del conflitto russo-ucraino, ha trovato un accordo con il Lione per un prestito gratuito fino a fine stagione, in una finestra di mercato di emergenza che FIFA la ha accordato ai calciatori tesserati in squadre ucraine.