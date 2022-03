Ucraina, il DG dello Shakhtar: «Russia come il Sudafrica dell’Apartheid»

Guerra in Ucraina, il DG dello Shakhtar Donetsk rilancia: «Russia come il Sudafrica dell’Apartheid, escluderli dalla FIFA»

Il direttore generale dello Shakhtar Donetsk Serhii Palkin ha parlato all’agenzia Reuters delle sanzioni del mondo del calcio alla Russia. Ecco le sue due parole.

RUSSIA COME IL SUDAFRICA – «Negli anni ’70 il Sudafrica venne espulso dalla FIFA: la stessa cosa dovrebbe avvenire con la Russia, per la politica di genocidio degli ucraini e per questa sanguinosa guerra. Lo sport è sempre stato usato dalla Russia come strumento di propaganda per la loro ideologia. L’unico modo per sconfiggerli è unire le nostre forze, anche isolandoli da questo punto di vista».