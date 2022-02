ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tevez vola negli USA? Tre club vogliono l’ex Juve: i dettagli sul futuro dell’attaccante argentino

Carlos Tevez potrebbe tornare a giocare a calcio.

Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, l’ex numero 10 della Juve avrebbe ricevuto tre proposte dagli USA. I club interessati, in particolare, sarebbero Minnesota United, Orlando City e DC United. Tevez aveva lasciato il Boca Juniors lo scorso giugno per stare vicino alla madre. A breve inizierà una nuova avventura?