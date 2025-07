Theo Hernandez all’Al-Hilal è ufficiale: il comunicato d’addio del Milan. Il terzino francese ha concluso la sua esperienza in rossonero

«AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Theo Bernard François Hernández all’Al-Hilal SC».

Si chiude così un’era per il terzino francese, che saluta i colori rossoneri dopo anni di successi e prestazioni di altissimo livello. Un trasferimento che segna un punto di svolta per il Milan e per la carriera di uno dei difensori più incisivi del calcio europeo.

L’operazione, conclusa a titolo definitivo, porta Theo Hernández nel campionato saudita, una destinazione che sta attraendo sempre più grandi nomi del calcio internazionale. Per il Milan, la cessione rappresenta un’opportunità economica significativa, che permetterà di reinvestire sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. La partenza di un giocatore del calibro di Theo, capace di incidere sia in fase difensiva che offensiva, lascerà un vuoto importante sulla fascia sinistra, che la dirigenza dovrà ora colmare con attenzione e strategia.

Theo Hernández è stato un pilastro fondamentale del Milan che ha conquistato lo scudetto e che ha raggiunto traguardi importanti anche in Europa. La sua velocità, le sue incursioni e i suoi gol hanno spesso fatto la differenza, rendendolo uno dei beniamini dei tifosi milanisti. La sua partenza è senza dubbio un duro colpo a livello tecnico, ma il club rossonero è già al lavoro per individuare il profilo giusto che possa raccogliere la sua pesante eredità.