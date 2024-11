Theo Hernandez, il Milan tira un sospiro di sollievo: ecco cosa filtra per la sfida con la Juve

Theo Hernandez, le ultime sul suo infortunio: il Milan tira un sospiro di sollievo. Ecco cosa filtra in casa rossonera in vista della Juve

Sospiro di sollievo in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Theo Hernandez dopo aver saltato l’allenamento di rifinitura della Francia di oggi in vista della sfida di domani contro l’Italia in Nations League.

Theo salta l’Italia: stop per una botta a un ginocchio. Nulla di grave, il Milan resta sereno Non pare comunque a rischio per la partita di sabato con la Juve.