Thiago Motta: «Bologna, dobbiamo continuare così per l’Europa»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato così prima della gara contro l’Inter: partita fondamentale per la Champions

Intervenuto a DAZN prima di Bologna-Inter, Thiago Motta ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento dei rossoblu: ad oggi al quarto posto.

«Odgaard inizierà in questa partita, si merita di giocare per come si sta allenando. Tutti si meritano questo momento, devono lavorare tutti allo stesso modo. Bologna come un serpente? A me piace vedere la mia squadra equilibrata in campo, a Bergamo partita complicata nel primo tempo, nel secondo tempo siamo migliorati e abbiamo fatto 2 reti in 5 minuti. Le definizioni fanno bene quando sono positive ma noi continuiamo nello stesso modo».