Thiago Motta Juve, Massimo Mauro duro: «Le partite durano 90 minuti, non può esserci l’alibi che giochi o non giochi le coppe»

Thiago Motta Juve, Massimo Mauro duro sul tecnico bianconero dagli studi di Pressing: «Non può usare questo alibi»

Dagli studi di Pressing, Massimo Mauro, ha commentato la situazione in casa Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli nell’ultima giornata di Serie A. Le dichiarazioni:

MAURO – «Il primo tempo di Napoli ti dimostra che il progetto tecnico-tattico non è una follia. Le partite comunque durano 90 minuti, non può esserci l’alibi che giochi o non giochi le coppe, perché quello è un alibi che tu dai ai calciatori. Questo è un errore di comunicazione che non deve fare l’allenatore di una squadra come la Juve, che deve sapere che se arriva la Juventus non può stare a fine girone d’andata a tutta questa distanza dalla prima. Il problema è questo, devi capire il livello di dove sei e adeguarti».