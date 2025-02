Thiago Motta: «Senza palla dovremo essere generosi; servono 95' di grande livello; e su Yildiz in panchina dico questo...»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, prima del calcio d’inizio della derby d’Italia dei bianconeri contro l’Inter

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve Inter. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

QUANTO E’ CAMBIATA LA JUVE – «Un po’ di cose, già la formazione, il nostro momento. Veniamo da tre vittorie che danno entusiasmo e fiducia, affrontiamo un’ottima squadra. Serve una grandissima prestazione per meritare la vittoria. I ragazzi si conoscono di più, in inverno abbiamo cambiato qualche giocatore per gli infortuni che abbiamo avuto. Sanno cosa fare in campo, hanno già affrontato questa squadra, sappiamo cosa affronteremo in campo con la fiducia di fare un’ottima prestazione».

COSA LO PREOCCUPA – «Quando non abbiamo la palla dobbiamo essere generosi. Ci troveremo spesso 3 contro 3 sulle fasce, dobbiamo essere molto attenti. A centrocampo parità numerica, anche se Lautaro viene tra le linee. Dobbiamo essere corti, solidi per non dare spazio a un giocatore che si muove bene. Sappiamo il valore dell’avversario, dobbiamo fare bene con e senza palla».

YILDIZ IN PANCHINA – «Mi auguro che la squadra faccia una grande partita, servono 95 minuti di grandissimo livello. Convinto che chi inizia farà molto bene, arriverà poi la stanchezza. Dobbiamo mantenere o alzare il livello per essere più forti e superare l’avversario».