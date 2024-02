Thiago Motta, è duello Juve Milan per l'allenatore del Bologna

Thiago Motta è fortemente nel mirino del Milan in caso di addio con Pioli a fine stagione, ma occhio anche alla Juventus

La Juve prova a bruciare la concorrenza per Thiago Motta, in un contesto dove attualmente c’è il Milan in pole position sull’allenatore del Bologna.

Secondo quanto rivela Il Corriere della Sera, ci sarebbe stata negli ultimi giorni una prima presa di contatto, una telefonata, con l’entourage del tecnico rossoblu. Per i bianconeri è l’esponente più convincente in Serie A, quello che sembra essere quello più pronto per il grande salto