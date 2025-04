Thuram: «Non cerchiamo scuse: Yildiz ha preso un rosso, andremo a Bologna senza di lui e...»

Le parole di Khephren Thuram, centrocampista della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro il Monza

Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Monza. Di seguito le parole del centrocampista bianconero.

«Avevo spazio e ho visto Kolo (Muani, ndr). In allenamento fa queste cose e per me è stato facile vederlo: è stato un bel gol. Mi piace il modo di giocare di Tudor. Le prossime due partite come le vedo? Non possiamo cercare scuse. Kenan ha preso un rosso: andiamo a Bologna andiamo senza di lui, ma dobbiamo vincere questa partita che è molto importante per noi».