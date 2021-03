Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato del sorteggio di Europa League che ha riservato ai giallorossi l’Ajax. Le sue parole

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport del sorteggio di Europa League contro l’Ajax.

SORTEGGIO – «La mia reazione iniziale è di felicità perché siamo ai quarti di una competizione europea importante come l’Europa League. Dopo due difficili confronti, ora ci troviamo di fronte a una squadra di alto livello come l’Ajax, una squadra che ha una grande storia nel calcio europeo. Hanno raggiunto le semifinali di Champions League non molto tempo fa. Tuttavia sarà una sfida avvincente per noi e cercheremo di continuare ad andare avanti, partita dopo partita».

ROMA UNICA ITALIANA IN EUROPA – «Penso che sarebbe stato meglio per il calcio italiano se anche altre squadre italiane si fossero qualificassero. Spero che possiamo essere in grado di rappresentare la squadra, la città e il paese e cercheremo poi di guadagnare più punti possibile ai fini della classifica».