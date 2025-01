Tomori Juve, ecco la posizione del difensore! Il Milan non chiude alla cessione: il punto

Tomori Juve, ecco la posizione del difensore rossonero! Il Milan non chiude alla sua eventuale cessione: il punto e le ultime

Nella giornata di oggi, Sportmediaset commenta l’interesse del calciomercato Juventus nei confronti di Fikayo Tomori. I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi per la difesa e il Milan di fronte a offerte sui 25/30 milioni di euro non farebbe barricate per la sua partenza.

Il difensore, dal canto suo, non vorrebbe cambiare maglia prima della fine della stagione, ma qualora venisse messo alla porta non si opporrebbe al trasferimento. Possibile nuovo summit a margine del match odierno.