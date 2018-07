Torino, accettata l’offerta per Verissimo, ma a una condizione

Il Torino e Lucas Verissimo, difensore centrale del Santos, sempre più vicini dopo che la squadra brasiliana ha accettato l’offerta, ma rimane l’ultimo ostacolo.

Trattativa senza fine quella che potrebbe portare il difensore centrale brasiliano Lucas Verissimo classe ’95 dal Santos al Torino. Il club brasiliano ha accettato l’offerta di 10 milioni di euro proposta dal club granata, che ha già trovato l’accordo anche con il giocatore. Ma rimane l’ultimo intoppo per concludere la trattativa.

Il Santos chiede che tutta la somma ricavata dalla cessione del giocatore entri nelle tasche del club brasiliano, ma il 20% del cartellino del difensore appartiene ad un gruppo di intermediari con i quali il Torino non ha ancora trovato l’accordo per il trasferimento.

Verissimo, che il Torino vuole fortemente vista la somma che è disposto a mettere sul piatto per l’acquisto del giocatore, sarebbe il secondo rinforzo in difesa che la dirigenza granata vuole regalare a Walter Mazzarri. E’ conclusa, infatti, la trattativa per l’approdo al Torino di Armando Izzo, ex difensore del Genoa.