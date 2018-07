Il Torino vuole chiudere per Verissimo, ma non è facile. Per questo Petrachi bussa alla porta del Genoa per prendere Izzo

Lucas Verissimo del Santos è l’obiettivo numero uno del Torino in difesa. La questione, però, si sta trascinando per le lunghe e Verissimo rischia di saltare. Per questo motivo Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Toro, ha deciso di inserirsi nella corsa a Armando Izzo, difensore centrale del Genoa. Non c’è una vera e propria trattativa, ma sono in corso alcune telefonate tra il Torino e il Genoa per l’ex dell’Avellino.

Costa tra i dieci e i dodici milioni di euro, la speranza del Torino è di chiudere a un prezzo ancora più basso. Sono in atto le prime richieste di informazioni e pare proprio che il centrale del Genoa possa rientrare a pieno titolo nel mercato del Torino. Izzo arriva da una stagione difficile dopo la sanzione per calcioscommesse, a Torino avrebbe una maglia da titolare.