Torino Cagliari, Nicola torna al Grande Torino: l’accoglienza dei tifosi granata per l’ex 

Torino Cagliari, Davide Nicola è tornato al Grande Torino per il match di Serie A, ecco l’accoglienza dei tifosi per l’ex giocatore e tecnico granata

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Se vero è, che – come recita l’ormai celebre frase vendittiana – ‘certi amori fanno giri immensi e poi ritornano’, allora Davide Nicola è per certi versi tornato a casa sua questa sera per Torino Cagliari. La location dove la squadre piemontese e quella sarda si stanno dando battaglia da all’incirca dieci giri di orologio è naturalmente lo Stadio Olimpico Grande Torino. L’occasione, il match inaugurale della giornata numero ventidue del calendario di Serie A.

Bene, Davide Nicola, come facilmente immaginabile d’altronde, è stato accolto nei migliori dei modi da parte dei suoi ex tifosi al rientro all’ombra della Mole. Alla decantazione della formazione ospite da parte dello speaker dell’impianto sportivo infatti, i sostenitori granata hanno applaudito in coro la lettura del nome dell’attuale tecnico dei rossoblù. Ricordiamo, l’allenatore di Luserna San Giovanni ha militato nel Torino nella stagione 2005-2006 (confezionando per altro 35 presenze ed un gol con i sabaudi), salvo poi inanellare una breve esperienza anche in panchina nel 2021.