Torino, c’è Juric da blindare: qual è la situazione

Torino, ora Ivan Juric va blindato per garantire un futuro al club granata: ecco qual è la situazione del tecnico

Come riferito da Tuttosport, in casa Torino si vuole dare continuità al progetto tecnico granata e, per questo, si lavora a come blindare Ivan Juric.

Il tecnico ha accostato la sua esperienza piemontese a quella con il Verona e la paura è che possa andarsene prima o poi. Serviranno importanti investimenti e nuovi obiettivi per farlo rimanere ancora a lungo.