Torino, in casa i granata non prendono gol: 11° clean sheet

Il torino è primo in Serie A per il numero di clean sheet casalinghi: tra le mura amiche la squadra di Juric non ha subito gol per 11 volte

Con lo 0-0 contro la Juve il Torino si conferma una squadra a cui è difficile fare gol: tra le mura del grande Torino i granata hanno infatti registrato il clean sheet numero 11 in stagione, un primato in questa stagione in Serie A.

Primato sia stagionale che di squadra: come riportato da Opta infatti è la prima volta infatti che il Toro mantiene la porta inviolata per 11 volte nel massimo campionato.