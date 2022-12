Torino: ecco i tempi di recupero di Ola Aina e Singo

La Gazzetta dello Sport ha svelato i tempi di recupero degli infortuni in casa Torino, in particolare di Ola Aina e Singo

I tempi di recupero per Ola Aina e Wilfried Singo in casa Torino. A svelarli oggi è La Gazzetta dello Sport: “Ola Aina (tendinopatia in seguito a lesione muscolare) si spera di riaverlo al top per Empoli-Toro del 28, al momento però non ci sono certezze. Mentre Wilfried Singo (lesione bicipite femorale) potrebbe rientrare in Torino-Spezia del 15 gennaio”, si legge sul quotidiano.