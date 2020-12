Torino, Giampaolo: «Abbiamo poco tempo. I cambi? Darò spazio a tutti»

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato in vista della gara contro il Bologna tra le mura amiche. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato in vista della gara contro il Bologna.

SI TORNA IN CAMPO – «Sapevamo di avere poco tempo, ma non ci cambia nulla. Siamo pronti a giocare dopo 48 ore, dobbiamo esserlo. Il fatto di giocare alle 12.30 e tutto il resto non conta niente».

TURNOVER – «Ho già detto che avrei dato spazio a tutti perché bisogna chiamare a raccolta le risorse di tutti i giocatori. E già nelle prime due hanno giocato quasi tutti. Al netto di tutto, sceglierò domani facendo una tara rispetto alle varie assenze».