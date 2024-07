Torino, affondo per Gosens: trattativa nel vivo con l'Union Berlino

Le ultime sul futuro di Robin Gosens, esterno tedesco dell’Union Berlino, nel mirino del Torino. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Torino è sempre più vicino a Robin Gosens. Il club granata ha infatti aumentato l’offerta all’Union Berlino, arrivando a proporre un prestito oneroso a un milione di euro con riscatto fissato a 7.

Una cifra che ancora non si avvicina alla richiesta dei berlinesi, ma che sembra essere nella giusta direzione per trovare un’intesa. L’ex Atalanta ed Inter sta infatti spingendo per il ritorno in Serie A.