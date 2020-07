Torino, i convocati di Longo per la gara con la Spal

Torino, la società dirama l’elenco dei convocati per la gara con la Spal, in programma alle 19:30, la classifica impone a Longo la vittoria

Torino, la società dirama l’elenco dei convocati per la gara con la Spal, in programma alle 19:30, la classifica impone a Longo la vittoria per chiudere il discorso salvezza a meno che anche il Lecce non vinca.

PORTIERI: ROSATI, SIRIGU, UJKANI

DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BREMER, CELESIA, DJIDJI, GHAZOINI, IZZO, LYANCO, NKOULOU, SINGO

CENTROCAMPISTI: ADOPO, BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON

ATTACCANTI: BELOTTI, EDERA, MILLICO, VERDI, ZAZA