Torino, il commosso ricordo di Annoni: «Mondonico, grazie per averci insegnato che con sacrificio e carattere si vincono le battaglie»

Tra le tante testimonianze d’affetto nei confronti di Emiliano Mondonico, a due anni esatti dalla sua scomparsa, particolarmente commosso il ricordo di Enrico Annoni.

«Ciao mister, è un giorno triste per tutti noi che ti abbiamo voluto bene. E che ti vogliamo bene – ha scritto ieri Tarzan su Twitter -. Grazie per averci insegnato che con il sacrificio ed il carattere si possono affrontare le grandi corazzate. E sconfiggerle. Sarai per sempre il nostro comandante».