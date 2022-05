Torino, il Southampton fa sul serio per Brekalo: entro domenica il riscatto

Calciomercato Torino: entro domenica i granata dovranno esercitare il riscatto di Brekalo per difendersi dagli attacchi del Southampton

La prima stagione con la maglia del Torino di Brekalo è stata positiva, tanto da portare su di se anche i riflettori di alcuni club di Premier League: su tutti il Southampton.

Come riportato da Tuttosport, per evitare che i Saints si facciano avanti per il croato, i granata dovranno procedere con il riscatto del calciatore dal Wolfsburg entro la mezzanotte di questa domenica. L’affare da 11 milioni di euro sembra ormai concluso e mancherebbe solo l’inviato della PEC al club tedesco.