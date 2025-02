Torino, Ilic Spartak salta? Giocatore in città, le parole di Vanoli e quanto tempo c’è per chiudere coi russi

Torino, Ilic allo Spartak Mosca verso il naufragio? Il giocatore in città, le parole di Vanoli, la situazione e quanto tempo c’è per chiudere col club russo

Un nuovo tassello del giallo che si sta delineando intorno al trasferimento di Ivan Ilic dal Torino allo Spartak Mosca è arrivato. A fornire il pezzo mancante del quadro – capace ora di mostrare per intero i propri dettagli e la sua natura – ci ha pensato Paolo Vanoli, intervenuto questo pomeriggio nella conferenza di presentazione della gara contro il Bologna.

Dopo aver rifiutato le avances della Lazio, il serbo come avranno ben modo di ricordare i supporters granata si era imbarcato con un volo di sola andata verso la capitale russa. Lì, avrebbe dovuto incontrare il connazionale Stankovic (attuale tecnico dello Spartak), con un assegno da poco meno di 20 milioni di euro pronto a compiere il percorso inverso. Già, ‘avrebbe’ appunto, perchè per ragioni ancora non del tutto note l’operazione non è (per il momento) andata a buon fine. Così negli scorsi giorni Ilic ha fatto ritorno nella sua abitazione torinese, in attesa di scoprire cosa gli avrebbe riservato il futuro.

Ilic Torino

«È rimasto sapendo che c’è un mercato aperto e una trattativa aperta, per quanto ne so io» ha spiegato Vanoli oggi, confermando quindi il rientro di Ilic a Torino. E ancora: «Il ragazzo è tornato, il suo problema è superato e stiamo facendo l’ultimo passo per la riabilitazione». Il riferimento è ad alcune noie muscolari accusate dall’ex Verona versò metà gennaio. Poi la chiosa sulla possibile permanenza all’ombra della Mole: «Se rimane è un valore in più per noi».

Che siano quindi le condizioni atletiche del giocatore ad aver intimorito i compratori? Probabile, anche se va ricordato come lo stesso Ilic (prima di partire) era stato sottoposto già ad alcuni accertamenti del caso in una clinica in Piemonte. Tra cessione – allo Spartak come altrove – e l’ipotesi di un prolungamento del proprio soggiorno in granata, le possibilità sembrano ora dopo ora ‘favorire’ sempre più questa seconda prospettiva. D’altronde il calciomercato invernale in Russia chiuderà il 20 febbraio ed il novero di paesi dove è ancora possibile effettuare trattative si riduce di giorno in giorno.

Un coup de théâtre inaspettato quanto infelice potrebbe quindi consumarsi tra le mura del Filadelfia e la ‘cancelleria’ dello Spartak. Per il Torino (che in caso contrario difficilmente riuscirà a ri-vendere il suo tesserato ad una tale somma di denari), quanto per Ilic (già con mente e corpo pronto ad una nuova avventura, ora rientrante alla base dove affronterà la concorrenza spietata degli ultimi acquisti del club).

