Torino, nel taccuino di Vagnati anche Valeri e Quagliata: le ultime

Il Torino vuole rinforzare le corsie esterne e avrebbe messo nel mirino Valeri e Quagliata della Cremonese, che oggi affronterà in amichevole.

Secondo quanto riportato da La Stampa, nella sfida di oggi potrebbe essere l’occasione per i granata di osservare da vicino anche i due giocatori. Valeri piace anche alla Lazio da tempo e già in estate aveva provato a portarlo in biancoceleste.