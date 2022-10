Juric: «Siamo ambiziosi, abbiamo superato le difficoltà. Gol di Messias? Dico che...»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dopo la partita giocata contro il Milan: le dichiarazioni del tecnico croato

Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo Torino-Milan.

«Arrabbiato? No, l’arrabbiatura è passata velocemente. Ci vogliono delle delusioni per diventare più lucidi, soprattutto da parte mia. Ci sono alti e bassi, ma c’è l’ambizione, a volte devo contenermi io. Dobbiamo lavorare bene per raggiungere i nostri obiettivi. Sì, alleniamo Milinkovic a fare i rilanci, ma tutto dipende dalle partite che si fanno. Pellegri? Se riesce a giocare così, con continuità, farà passi importanti, adesso riesce ad allenarsi con più continuità. Il gol di Messias? Ho visto il filmato e mi è sembrato avesse tirato giù Buongiorno, vedendo adesso le immagini il fallo non mi sembra così evidente».