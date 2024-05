Torino, Juric al Cagliari? Ecco tutti gli indizi sulla trattativa e quell’intervista…

Ivan Juric è prossimo a lasciare il Torino, il Cagliari è un’opzione, ma il vero indizio sul futuro il croato lo svela nell’ultima intervista

Da giorni, senza soluzione di continuità, in casa Torino un punto interrogativo aleggia nei pensieri e nelle menti dei tifosi. «Chi sarà il prossimo allenatore granata?». Già, perché dallo scorso 4 maggio (lo stesso Urbano Cairo si è prodigato nel renderlo noto ai cronisti) è ormai chiaro che Ivan Juric dirà addio al capoluogo piemontese. Lo spazio vacante lasciato libero dal croato verrà quindi ricoperto da un nuovo tecnico. Il quale dovrà raccogliere l’eredità dell’ex Verona e (forse) anche una competizione europea da disputare.

Tralasciando per un attimo il futuro della società calcistica sabauda, è naturale e doveroso tentare di ribaltare però, anche lo stesso quesito iniziale in: «Che ne sarà ora di Juric?». Perchè se per la panchina del Torino il destino sembra segnato (Vanoli è prossimo alla firma), impresa ben più ardua è tentare di decifrare le prossime mosse del nativo di Spalato.

In tal senso, due indizi potrebbero rivelarsi incredibilmente preziosi ai fini della nostra indagine. Il secondo l’ha svelato lo stesso Juric nella sua ultima intervista concessa ad Dazn, il primo lo racconta nientemeno che la carriera dello stratega classe ‘75. Iniziando da quest’ultimo aspetto sembrerebbe ben che scontato credere che già da settembre vedremo il vatreno alla guida di una nuova compagine. Solo in un’occasione infatti, nella sua ultradecennale carriera Juric ha atteso almeno un anno tra un incarico e l’altro.

Per quanto riguarda le sue parole invece, due asserzioni specifiche all’emittente non sono passate inosservate: «Futuro? Va bene anche l’estero visto che parlo le lingue» ha asserito ai margini del successo col Milan. Una dichiarazione d’intenti che rafforzerebbe l’ipotesi di un futuro all’estero (dalla Francia ventilano un interesse da parte di Rennes e Nizza).

Ma subito dopo, ecco la chiosa che potrebbe corroborare all’opposto la congettura avanzata da Gianluca Di Marzio circa una candidatura del Cagliari: «Anche se lotti per la salvezza, ma trovi i sentimenti giusti è comunque bellissimo».

Insomma, come anticipato l’avvenire di Juric pare come la combinazione di una cassaforte a cui mancano però tanti (troppi) fattori per essere decodificata. Nel frattempo, lo sguardo di Ivan il terribile sembra rivolto ad un futuro ben più prossimo. Domenica contro l’Atalanta il suo Torino si gioca la possibilità di qualificarsi all’edizione della Conference League. Il coronamento del sogno europeo renderebbe in qualche modo meno doloroso un divorizio che pare ormai sempre più realtà.