Torino, la lettera di Vagnati a Belotti: «Gallo pensaci bene»

Il Torino e il diesse Vagnati provano a convincere il Gallo a restare in granata e a pensare bene al suo futuro

Quello fra il Torino e Belotti è un amore destinato ad allontanarsi. L’attaccante è in scadenza con il club e in stagione, tra infortuni e mal di pancia non ha quasi mai visto il campo.

La dirigenza e Vagnati, però, vogliono convincere il Gallo a restare. «Caro Gallo, pensaci bene prima di lasciare Torino» così il diesse granata per provare l’ultimo tentativo di convincimento. Lo riporta Tuttosport.