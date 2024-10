Torino, Linetty capitano e rinnovo? Ecco cosa succede adesso

Il Torino punta forte su Karol Linetty, la fascia di capitano, la situazione per il rinnovo e perchè il polacco granata ha stregato Paolo Vanoli

Incensato da Nicola prima, encomiato da Juric poi, applaudito da Vanoli ora. Ci sarà un motivo sul perchè Karol Linetty – nel corso della sua ormai quadriennale esperienza al Torino – ha collezionato solo e unicamente lodi da parte degli allenatori che l’hanno accudito. Sin dal suo passaggio dalla Sampdoria all’ombra della Mole (era 26 agosto 2020), il centrocampista si è infatti sempre dimostrato un asso nella manica di imprescindibile valore per le rose in cui ha militato.

Sia chiaro, il classe ‘95 (30 candeline da spegnere a febbraio per lui) non è di certo il tipo di calciatore in grado di capovolgere da solo l’esito di una sfida o di un’intera stagione. Lo spiegano d’altronde gli appena 2 gol realizzati nell’esperienza col Torino. Eppure, l’equilibrio, la solidità e soprattutto il lavoro ‘sporco’ diramati sul rettangolo verde dal nativo di Znin, possono ricoprire un’importanza significativa nell’economia di ogni incontro che lo vede coinvolto.

Lo sa bene proprio l’attuale allenatore del Torino, il già citato Vanoli. Il tecnico ha più volte espresso parole al miele nei suoi confronti, instaurando con l’ex blucerchiato un rapporto umano e lavorativo fortissimo. Una stima incondizionata che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, verrà ora suggellata con la consegna della fascia di capitano. Un ruolo, quello di indossare il vessillo un tempo di Valentino Mazzola, che al Torino Linetty ha già ricoperto in sporadiche occasioni. E che a partire da domenica col Cagliari potrebbe vederlo impegnato a tempo pieno causa la lungodegenza di Zapata.

E chissà se il nuovo ruolo non potrà aiutare Linetty a diramare un’altra questione col Torino ben più urgente e spinosa: quella del rinnovo. Il contratto in granata scade nel giugno del 2025 e ad oggi le parti non sembrerebbero aver ancora trovato la giusta intesa per prolungare. Quello del polacco (1,4 milioni a stagione) ad oggi uno tra gli ingaggi più cospicui della scuderia di Via Viotti, il possibile adeguamento passerà anche dal ruolo che andrà a ritagliarsi in questa stagione. Nel frattempo lui pare più pronto che mai, anche ieri è stato tra i primi a presentarsi al Filadelfia per l’allentato. La sfida in Sardegna nel mirino, poi si penserà a tutto il resto.