Conferenza stampa Juric: «Lite Vagnati? Contento abbia reagito, avevo visto soltanto un muro di gomma»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza di domani. Le sue dichiarazioni:

MONZA – «Mi aspetto una partita difficilissima. Loro giocano bene e con un buon palleggio, non so come riusciremo a rispondere».

MERCATO – «La squadra è incompleta a livello numerico. Sono contento dei nuoi arrivi, ma credo che l’andazzo sia quello dello scorso anno. Prendiamo giocatori che hanno fatto male negli ultimi anni sperando di ravvivarli. Manca ancora qualcosa e il mercato è lungo. Bremer? E’ andato via il miglior difensore della A e non è arrivato nessuno. Non voglio più litigare sono sincero. Voglio concentrarmi solo sul campo anche perché quando capisci che non puoi far passare i tuoi concetti lasci perdere».

VAGNATI – «Sono contentissimo della sua reazione, ho visto finalmente uno che vuole reagire e lottare. Fino a ora avevo visto un muro di gomma».

MILINKOVIC SAVIC – «Sarà lui il portiere titolare, sta facendo bene e si è allenato molto nel precampionato».