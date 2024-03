Torino-Monza, Claudio Sala: «Granata con buon centrocampo, anche Gineitis...»

Le parole di Claudio Sala, ex calciatore del Torino, sulla sfida dei granata contro il Monza in Serie A. I dettagli

Dal Monza è partito per affermarsi, nel Torino ha trovato la sua consacrazione: Claudio Sala vive l’odierna partita tra la squadra di Cairo e quella di Galliani con un’emozione particolare. Ecco la sua lettura sul Corriere della Sera.

UN MATCH SPECIALE – «Effettivamente sì, per me è un derby, nel Monza sono cresciuto e ho iniziato il mio percorso. Ci sono stato solo tre anni, mentre al Toro undici, però fu un periodo per me fondamentale, in cui ho posto le basi per arrivare dove sono arrivato».

QUANTO CONTA TORINO-MONZA – «Juric e i suoi giocatori hanno la possibilità di sfruttare il fatto che potrebbero esserci otto posti disponibili per le squadre italiane in Europa. Certo, nella lotta c’è anche il Monza, che è davanti ai granata di un punto. Per questo la sfida di oggi è di fatto uno spareggio e tutte e due le squadre scenderanno in campo per vincere. Poi si vedrà cosa succederà con il ranking Uefa».

CHI DEVE FAR COPPIA CON ZAPATA – «Okereke è un buon giocatore, lo apprezzavo già quando era alla Cremonese e anche contro l’Udinese ha fatto una buona gara. Veloce e tecnico, sa attaccare la profondità e mettere in difficoltà le difese avversarie. Sanabria ha però nel suo bagaglio giocate che possono fare la differenza. Zapata è il punto fermo, ha sempre fatto gol, la doppia cifra è un’altra grande soddisfazione, un traguardo che ha toccato in quasi tutte le squadre dove ha giocato. I numeri parlano per lui».

BUONGIORNO E BALLANOVA MERITANO L’EUROPEO – «Sicuramente sì. Alessandro è una conferma, perché da tempo ormai si esprime su ottimi livelli, mentre Raoul è una sorpresa. Ha grande corsa ed è migliorato nella capacità di dribblare e proporre cross in area. Da inizio anno ad oggi ha fatto grandi progressi tecnici e mentali, se n’è accorto pure Spalletti».

GINEITIS EMERGENTE PER IL FINALE – «Presto per dirlo, voglio vederlo in altre partite e capire se può avere continuità, e inoltre il Toro ha diversi buoni giocatori a centrocampo: ma mi sembra abbia buoni numeri, è un centrocampista completo che può arrivare a ottimi livelli».