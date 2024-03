Torino Monza: la sfida chiave è tra due nazionali

Torino-Monza, con una porta per l’Europa ecco la sfida tra Vlasic e Valentin Carboni reduci dalle gioie con le proprie nazionali

Oggi alle ore 15 Torino-Monza deciderà molto sulle possibilità per le due squadre di inserirsi in un discorso europeo. Sarà una sfida interessante, in uno stadio pieno, che avrà come grande centro di attenzione il confronto tra due talenti: Nicola Vlasic, 26 anni, croato, contro Valentin Carboni, 19 anni, argentino.

Nella sosta per le nazionali, entrambi hanno mostrato di essere in forma: il granata colpendo l’Egitto con un gran tiro a giro; l’argentino esordendo nella rappresentativa dei grandi contro il Costarica e meritandosi apprezzamenti per la sua prestazione. Ripetersi oggi non sarà facile, ma chi riuscirà a farlo determinerà certamente un vantaggio per la sua squadra.