Torino-Monza: i meriti e i rischi di Juric

Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida di Serie A tra Torino e Monza, terminata 1-0 per i granata. I dettagli

É bastato un gol su rigore al Toro per guadagnare 3 punti importanti con il Monza e rafforzare le sue speranze europee. I giornali di proprietà di Urbano Cairo esaltano la il significato della vittoria. Mentre sono più timidi sui giudizi riguardanti il tecnico, da entrambi promosso col 6,5.

JURIC – Per La Gazzetta dello Sport il giudizio è riassunto così: «Si prende un rischio cambiando quattro ruoli rispetto a Udine con tre volto nuovi. É ricompensato da un secondo tempo di impeto e carattere. E di convinzione: è quella che ha questo Toro di puntare in alto». Per il Corriere della Sera la motivazione è la seguente: «Raccoglie la vittoria che cercava da mesi, difficile, sporca e lottata sino alla fine. Il Toro se la merita anche per come cerca di gestire il pallone e il tempo in ogni fase del match».