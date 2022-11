Torino, Paro: «Abbiamo pagato i nostri errori»

Le parole di Matteo Paro, allenatore in seconda del Torino, dopo la sconfitta subita contro il Bologna in rimonta

Matteo Paro, allenatore in seconda del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Bologna. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Nel secondo tempo eravamo abbastanza in controllo, abbiamo creato situazioni pericolose ma siamo calati nella gestione della palla. Abbiamo sbagliato alcune situazioni difensive e il Bologna, grazie ai giocatori di qualità che ha, ci ha puniti. Abbiamo pagato i nostri errori».

CONTATTO LUKIC-ORSOLINI SUL SECONDO GOL – «Dal campo io ho avuto la sensazione di una sbracciata, in altre situazioni questi contatti vengono fischiati. Secondo me sono situazioni da valutare, ma sicuramente gli arbitri lo avranno fatto».

GIOCO – «Nel secondo tempo secondo me eravamo più precisi, abbiamo rubato dei palloni, ma a livello di gioco non abbiamo fatto bene. In fase offensiva quando gestisci male la palla crei meno situazioni e in fase difensiva abbiamo commesso degli errori che ci hanno punito. Siamo calati di intensità e questo calo ha evidenziato i nostri limiti».

INFORTUNIO PELLEGRI – «Pellegri non sembra niente di grave, ha subito una distorsione della caviglia sinistra e sarà valutato nelle prossime ore. Sulla questione dello spirito io non ho percepito questa mancanza totale di compattezza. I giocatori hanno fatto meno bene su determinate situazioni ma credo che ci fossero comunque la volontà e lo spirito giusti».