Torino, Petrachi attacca: «Senza di me perdite e zona retrocessione»

Il d.s. Petrachi è tornato sul suo periodo al Torino attaccando il club granata

Gianluca Petrachi, ex dirigente del Torino, in una intervista a Tuttosport è tornato sul suo periodo granata lanciando una frecciata al club torinese.

PERDITE – «Nella mia gestione abbiamo fatto plusvalenze per 200 milioni e potevano essere di più se fosse stato venduto Belotti, quando ci fu la possibilità. Non so se ero una parte essenziale del club, ma i numeri dicono che il Torino dopo di me è tornato a essere in perdita e si è salvato solo alle ultime giornate».