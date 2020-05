Torino: poche squadre effettuano più lanci lunghi dei granata

Il Torino è una squadra estremamente fisica e diretta, che gioca soprattutto sul lungo. Lo dimostrano i dati sui passaggi

Il Torino di Mazzarri (con Longo è cambiato poco) si è distinto per un gioco estremamente fisico e diretto. I granata non sono intenzionati a palleggiare sul breve e a risalire palla a terra. Anzi, utilizzano molto il lancio lungo e il cambio di campo per guadagnare metri. Tant’è che è il cross la principale rifinitura dei granata.

Un dato significativo: il Torino è la quartultima squadra della Serie A per passaggi brevi a partita, solo 321. Al contrario, è la terza per lanci lunghi, ben 60. Numeri che fotografano bene lo stile tattico dei granata.