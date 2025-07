Torino, poker dei granata alla Cremonese, ottimi spunti per Baroni

Torino, seconda vittoria dei granata in precampionato contro la Cremonese, avversaria della prossima stagione

Un Torino più brillante e rodato chiude con una netta vittoria per 4-1 la seconda amichevole estiva contro la Cremonese. A Ronzone, davanti a un buon pubblico, la squadra di Baroni mostra segnali di crescita fisica e mentale, pur con qualche sbavatura difensiva nella prima parte. Dopo un avvio timido, i granata passano in vantaggio al 17’ con una splendida conclusione di Ilic da fuori area, poi raddoppiano dieci minuti più tardi con Adams, servito in profondità da un ispirato Lazaro e freddo nel battere Fulignati in contropiede. La Cremonese, però, resta in partita: al 35’ l’ex De Luca approfitta di un’indecisione di Coco su un cross dalla destra e accorcia le distanze.

Il primo tempo, giocato con le probabili formazioni titolari, è aperto e ricco di occasioni. Il Torino si affida alla qualità tecnica dei suoi centrocampisti e alla velocità degli esterni, ma dietro concede troppo: solo un attento Paleari evita guai peggiori con due interventi decisivi. I grigiorossi, guidati da Nicola, mostrano buona personalità, ma pagano qualche ingenuità in fase difensiva.

Nella ripresa, complice la girandola di cambi, emerge la maggiore profondità della rosa granata: al 49’ Tameze sigla il tris, approfittando di una respinta corta della difesa su calcio d’angolo, mentre al 74’ è Bianay Balcot a chiudere i conti con un destro preciso da dentro l’area. Da segnalare anche il rientro in campo di Ilkhan, che Baroni vuole testare in questo precampionato, e la buona prova dei giovani subentrati. Mercoledì ci sarà il primo vero test contro il Monaco, ma le premesse iniziano a farsi interessanti.

TORINO-CREMONESE 4-1

MARCATORI: 17′ Ilic (T), 27′ Adams (T), 35′ De Luca (C), 49′ Tameze (T), 74′ Bianay Balcot (T)

TORINO (4-2-3-1): Paleari (31′ st Popa); Pedersen (1′ st Dembele), Coco (1′ st Maripan), Masina (1′ st Ismajli), Biraghi (1′ st Mullen); Casadei (1′ st Tameze), Ilic (1′ st Ilkhan); Lazaro (1′ st Bianay Balcot), Sanabria (1′ st Gineitis), Vlasic (1′ st Cacciamani); Adams (1′ st Gabellini). A disposizione: Donnarumma, Liema Olinga, Politakis. All. Baroni.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati (1′ st Nava); Folino (1′ st Ceccherini), Ravanelli (15′ st Moretti), Bianchetti (15′ st Sernicola); Barbieri (15′ st Floriani Mussolini), Collocolo, Castagnetti (1′ st Grassi), Vandeputte (25′ pt Valoti) (15′ st Johnsen), Azzi; Bonazzoli (1′ st Vazquez), De Luca (1′ st Okereke). A disposizione: Malovec, Lordkipanidze, Afena-Gyan, Nasti, Quagliata, Pezzella. All. Nicola.