Torino, primo allenamento in gruppo per Belotti: è tornato il Gallo. Il capitano granata di nuovo a disposizione di Juric

Allenamento per il Torino al Filadelfia, in vista della sfida di sabato sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Venezia. La squadra, agli ordini del tecnico Juric, ha svolto una sessione improntata dapprima sulla tattica e poi con esercitazioni a tema sul campo. Primi lavori in gruppo con i compagni per Belotti.

Programma differenziato invece per Brekalo e Buongiorno, post trauma contusivo alla coscia patito nel match di domenica contro l’Udinese, e Zaza (non convocato a Udine per lombalgia acuta); seduta personalizzata per Edera.Domani in calendario una sessione di allenamento.