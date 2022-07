Torino, Radonjic: «Pronto per questa nuova battaglia. Juric? Mi hanno detto grandi cose»

Prime parole da calciatore granata per il neo esterno del Torino Radonijc, arrivato dal Marsiglia

Nemanja Radonjic, neo esterno del Torino arrivato dal Marsiglia, ai microfoni di Torino Channel ha pronunciato le sue prime parole da calciatore granata.

ITALIA – «Sono molto felice di essere qua, sono pronto per questa stagione. L’Italia è un paese che mi piace tanto e ci ritorno dopo sei anni, avevo giocato a Roma da giovane e adesso sono pronto per questa nuova battaglia. Conosco Lukic e Vanja, con Sasa siamo amici: abbiamo giocato insieme da piccoli e anche in nazionale maggiore, ho parlato con lui tutti i giorni e mi ha detto che qui si lavora per un grande club e per dei tifosi splendidi».

JURIC – «Non lo conosco, ma mi hanno detto grandi cose di lui: anche a Marsiglia c’è un allenatore croato, in ogni allenamento dovremo il massimo e dobbiamo lavorare duro. La mia posizione è ala sinistra, ma posso fare anche il terzino. E farò ciò che mi chiede il mister».