Torino-Roma, Colombo voto 5 – Troppo incerto

La Roma vince contro il Torino, ma sui giornali a far parlare è la direzione del direttore di gara Colombo. I dettagli

Fa discutere sui giornali la direzione di Torino-Roma da parte dell’arbitro Andrea Colombo.

Sul Corriere dello Sport è volato un 5 per l’arbitro nel posticipo di Serie A. Motivazioni? «L’intervento Milinkovic-Dybala sembra rigore, ma da on field review viene considerato il tocco sul pallone con il guantone destro dell’estremo difensore granata. Non sembrava difficile individuare la “parata” di Schuurs sul tiro di Zalewski: è fallo e invece Colombo ci mette ben otto secondi (a confronto, i tre di Massa in Juve-Inter sembrano un amen) prima di fischiare. Nell’occasione, poi, chiede un suggerimento per l’ammonizione direttamente a Mazzoleni in un’azione di facile lettura: tiro diretto in porta con il portiere, non può essere Dogso».