Torino Salernitana: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Salernitana: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Salernitana. I granata allenati da mister Ivan Juric per proseguire nella corsa verso l’Europa e approfittare del passo falso della Fiorentina. Dall’altra parte invece Filippo Inzaghi con i campani cerca punti salvezza dopo le ultime sconfitte di misura contro Juve, Napoli, Genoa e Roma. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Ivan Juric

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Pierozzi, Pasalidis, Pellegrino, Bradaric; Kastanos, Maggiore, Basic; Candreva, Simy, Tchaouna. All. Filippo Inzaghi

Torino-Salernitana: orario e dove vederla

Torino-Salernitana gara delle ore 12:30 della domenica che proseguirà nella ventitresima giornata della Serie A, la quarta del girone di ritorno. Al Olimpico Grande Torino sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e Sky Sport e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.