Operazione per Zanos Savva, ecco il comunicato ufficiale del Torino, l’accaduto e quando tornerà in campo il giovane talento granata

Infortunio per Zanos Savva. Il giovanissimo talento del Torino – che in molti ricorderanno per il celebre gol in extremis contro l’Hellas Verona nell’ultimo campionato di Serie A – stamane si è sottoposto ad un’operazione chirurgica causa una tendinopatia rotulea bilaterale di alto grado. A rendere nota la notizia ci ha pensato direttamente il club granata, tramite un comunicato ufficiale apparso sui propri portali.

L’intervento, si legge nella nota diffusa dal Torino, si è svolto in quel di Salonicco (Grecia) sotto gli occhi di un rappresentante della società sabauda. Impossibile ad oggi stimare i tempi di recupero effettivi, anche se (in linea del tutto indicativa) il periodo di stop forzato potrebbe estendersi dai due ai tre mesi. In ogni caso, la chiosa del comunicato, Savva darà il via al percorso riabilitativo il più in fretta possibile.

La speranza è quindi di riavere il giocatore a disposizione di Vanoli per la seconda metà della stagione. Il che, potrebbe costringere il cipriota a saltare una decina di sfide circa, compresi i big match con Inter e Lazio, così come con ogni probabilità anche il derby con la Juventus. Di seguito il comunicato ufficiale:

COMUNICATO TORINO SU SAVVA – «Il Torino Football Club comunica che in data odierna il calciatore Zanos Savva è stato sottoposto a intervento chirurgico per una tendinopatia rotulea bilaterale di alto grado. L’operazione è stata eseguita a Salonicco dal dottor Ioannis Rallis alla presenza del dottor Daniele Mozzone, responsabile sanitario del Torino. Il calciatore nei prossimi giorni rientrerà a Torino e inizierà il percorso riabilitativo».