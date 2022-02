Torino, Sorrentino difende Milinkovic Savic: «Non c’è motivo di fare drammi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Sorrentino, ex estremo difensore del Torino, ha difeso Vanja Milinkovic Savic dalle critiche piovute negli ultimi giorni

Vanja Milinkovic Savic, portiere del Torino, nel mirino delle critiche per le recenti prestazioni non certo esaltanti. A difendere il serbo ci ha pensato l’ex estremo difensore Stefano Sorrentino ai microfoni di Tuttosport.

PAROLE – «Ma non è il caso di fare drammi né di additarlo quale capro espiatorio per giustificare qualche risultato al di sotto delle attese. Un momento negativo, nel corso della stagione, è fisiologico per i portieri. Anzi: ci dirà di più sul potenziale del ragazzo. Nel girone d’andata ha dimostrato di poter stare in Serie A, ora per lui viene il bello: ci deve dire se può puntare a diventare il portiere di un top club oppure no».