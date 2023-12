Adrien Tameze, centrocampista del Torino, ha parlato così prima del match contro l’Udinese: le dichiarazioni del giocatore

Adrien Tameze ha parlato così a Dazn prima di Torino-Udinese.

LE PAROLE – «L’Udinese è sempre stata una squadra forte, anche se ora è in un momento difficile. Sappiamo che hanno giocatori di qualità, per noi oggi non sarà facile questa partita».